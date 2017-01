Suurbritannia ei allkirjastanud Lähis-Ida rahukonverentsi ühisavaldust

Suurbritannia välisministeeriumi eestkõneleja sõnul on brittide kahtlused seotud muu hulgas sellega, et Pariisi kõnelustel ei osalenud Palestiina ega Iisraeli esindajad ja see toimus vaid päevi enne uue USA presidendi ametisseastumist.

Suurbritannia toonitas sellega seoses veel eraldi, et osales kõnelustel vaid vaatleja rollis.

Iisrael kritiseeris pühapäeval teravalt Pariisis korraldatud Lähis-Ida rahukonverentsi nimetas seda mõttetuks ürituseks, mis tegi rahuprotsessile pigem kahju.

"Rahvusvahelised konverentsid ja ÜRO resolutsioonid ainult kahjustavad rahuprotsessi, sest need julgustavad palestiinlasi ka tulevikus keelduma otsekõnelustest Iisraeliga," märkis juudiriigi välisministeerium.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu nimetas juba varem konverentsi täiesti mõttetuks ajaraiskamiseks.

Üle 70 riigi kutsus pühapäeval Pariisis Lähis- Ida rahukonverentsil Iisraeli ja palestiinlasi uuesti kinnitama oma panustamist rahumeelse lahenduse saavutamisse ja ühepoolsetest sammudest hoidumist.

Pariisi konverentsi lõppavaldus oli mõeldud jõulise signaali saatmiseks Iisraelile ja ametisseastuvale USA administratsioonile, et nad hoiaksid elus lootused kahe riigi lahendusele.

Avalduses kutsuti Lähis- Ida konflikti osapooli "ametlikult taaskinnitama oma panustamist kahe riigi lahendusse" ja mitte astuma ühepoolseid samme, mis võiksid kõnelused nurjata.