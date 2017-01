Trumpi hinnangul on NATO iganenud organisatsioon

Tulevane riigipea tõi muu hulgas välja, et NATO pole lasknud ennast terrorismist kuigipalju segada.

"Ma olen juba kaua aega rääkinud, et NATO on iganenud, sest see loodi väga palju aastaid tagasi ja hoopis teiste probleemide lahendamiseks," rääkis Trump.

"Meie peaksime kõiki neid liikmesriike kaitsma. Kuid paljud neist ei täida oma kohustusi ega maksa oma osa, mis on minu hinnangul ülekohtune Ühendriikide vastu. NATO on minu jaoks endiselt väga tähtis, kuid me oleme olukorras, kus oma kohustusi alliansi ees täidab vaid viis riiki. Vaid viis riiki maksab seda, mida on kohustatud. Viis. Seda pole palju," seletas Trump.

Miljonär tõi ühtlasi välja, et umbes 70 protsenti NATO kõigist kuludest maksab USA.

"Mind hurjutati juba valimiste ajal kõvasti selle eest, et ma NATO kohta iganenud ütlesin. Aga iganenud on see just sellepärast, et ei saa terrorismiga kuidagi hakkama ja selle liikmed ei täida oma kohustusi," seletas Trump.

Tulevane riigipea rääkis samas intervjuus veel ka migratsiooni ja Brexiti teemadel.

Trump avaldas arvamust, et Saksamaa liidukantsler Angela Merkel tegi katastroofilise vea, kui lasi sisserändajatel takistamatult riiki valguda. Trumpi hinnangul oli pagulaskriis just see "viimane kõrs, mis murdis kaameli selja" ja põhjustas Suurbritannia ühendusest lahkumise.

"Ma arvan, et Merkel tegi katastroofilise vea võttes kõik need illegaalid vastu ja see oli ka brittide lahkumise üks põhjuseid," tõdes Trump.

Trump sõnul lahkuvad pärast Suurbritannia minekut Euroopa Liidust ka mitmed teised riigid. Trumpi hinnangul soovivad Euroopa riigid tagasi oma identiteeti, mis mõjutab otsust.

Suurärimehe hinnangul oli brittide liidust lahkumine aga suurepärane asi pannes aluse USA ja Suurbritannia vahelisele kaubanduslepingule, mis on mõlemale riigile ülimalt kasulik.