Kaheksa mehe omanduses on poole maailma elanikkonna vara

Raporti kohaselt on 3,6 miljardi inimese vara praegu võrdne kaheksa ärimehe omandiga, kellest kuus on pärit Ühendriikidest, üks Hispaaniast ja üks Mehhikost. Veel aasta tagasi oli pool maailma elanikkonna varadest 62 inimese käes, mis tähendab, et ebavõrdsus on vahepeal veelgi suurenenud.

Forbesi miljardäride nimekirja kohaselt kuuluvad nende kaheksa hulka Microsofti asutaja Bill Gates, Facebooki kaasasutaja Mark Zuckerberg ja Amazoni looja Jeff Bezos.

Briti humanitaarorganisatsioon hoiatab, et niivõrd räige ebavõrdsus võib ühiskonna tükkideks rebida.

Oxfami raporti kohaselt elab seitse kümnest inimesest maailmas riigis, kus majanduslik ebavõrdsus on viimase 30 aasta jooksul kasvanud.

Ebavõrdsus on ka üks Davosi maailma majandusfoorumi peateemasid. Seekord on foorumil oma 3000 osalejat.

Davosi majandusfoorumi juht Klaus Schwab väljendas pühapäeval muu hulgas lootust kunagi tervitada üritusel ka Donald Trumpi, et too oma mõtteid avaldaks. Kriitikud on tihti iseloomustanud iga-aastast majandusfoorumit poliitilise- ja majanduseliidi mänguplatsina.

Schwab ütles pühapäeval intervjuus Associated Pressile, et seekordne kohtumine, mis algab esmaspäeval, ulatab käe ka populistlikele poliitikutele.

Schwabi sõnul on foorumi korraldajad realistid, et Trump ei osale sel aastal, kuna ta annab reedel, foorumi viimasel päeval USA presidendina ametivande.

Tänavu on 46 riigipea ja valitsusjuhi hulgas ilmselt kõige silmapaistvam Hiina president Xi Jinping.