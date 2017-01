Kõrgõzstanis hukkus lennuõnnetuses vähemalt 20 inimest

Õnnetus juhtus Biškeki lennujaama Manasi lähedal.

Tervishoiuministeeriumi esialgse informatsiooni kohaselt kukkus transpordilennuk enne maandumisrajale jõudmist suvilarajooni, kus tabas mitut elumaja. Mõnedel andmetel hävines koguni oma 15 suvilat.

Hukkunute seas on vähemalt kuus last. Veel kuus vigastatut toimetati haiglasse, kellest kolm on lapsed.

Lennuväli suleti õnnetuse järel.