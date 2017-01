Video: Kõrgõzstanis kukkus alla Boeing 747 transpordilennuk

Turkish Airlinesile kuuluv lennuk kukkus elurajooni, mille tõttu on lisaks hukkunud pilootidele ja meeskonnale hukkunute seas kohalikke elanikke, kelle hulgas on esmastel andmetel kuus last.

Kõrgõzstani valitsuse pressiesindaja Tologonai Stamiljeva teatas viitega hädaolukordade ministeeriumile, et allakukkunud lennuki tõttu kannatada 15 hoonet.

Lennukis olnud neljast meeskonnaliikmest üks oli alguses elus, kuid suri, kui teda transporditi haiglasse.

Lennujuhtimiskeskus teatas, et Hiinast Hongkongist saabunud lennukiga leidis õnnetus aset täna hommikul kohaliku aja järgi kui Biškeki piirkonnas oli paks udu.

Kõrgõzstani meedias levima hakanud fotod edastas esimesena Twitteris kanadalasest reporter ja lennundushuviline Tom Podolec.