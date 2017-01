Trumpi sõnul tegi Merkel migratsiooni osas katastroofilise vea

Trumpi arvates oli pagulaskriis just see viimane kõrs, mis murdis kaameli selja ja põhjustas Suurbritannia ühendusest lahkumise ehk Brexiti.

«Ma arvan, et Merkel tegi katastroofilise vea, võttes kõik need illegaalid vastu,» tõdes Trump.

Tulevase riigipea hinnangul sai Saksamaa taolise poliitika tagajärgede kohta väga selge pildi Berliinis detsembris korraldatud terrorirünnaku kaudu.

Trump märkis siiski, et kavatseb alguses suhtuda hästi ja usaldada nii Saksamaa liidukantslerit kui ka Venemaa presidenti Vladimir Putinit.

«Vaatame kaua see kestab. Ei pruugi üldse kaua kesta,» tõdes Trump.

2015. aastal saabus Saksamaale 890 000 asüülitaotlejat, mullu umbes 280 000.

Tulijate arv vähenes järsult pärast nn Balkani rändekanali sulgemist mullu märtsis ning seejärel ELi ja Türgi vahel sõlmitud lepet, millega piirati migrantide liikumist Türgist Kreekasse üle Egeuse mere.

Esitatud varjupaigataotluste arvu ja saabumise vahel on viivis. Paljud, kes tulid 2015. aastal Saksamaale, esitasid taotluse 2016. aastal. Kolmapäeval avaldatud statistikast selgub, et 2016. aastal esitati 745 545 varjupaigataotlust, mida on üle-eelmise aastaga võrreldes 268 869 taotluse võrra rohkem.