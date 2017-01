Donald Trump võib võimule saades hakata pressikonverentse pidama väljapool Valget Maja

Seni on reporteritel võimaldatud olla Valge Maja läänetiivas pressiruumis, kus toimuvad pressiesindaja briifingud ja presidendi pressikonverentsid, edastab The Independent.

Kuid nüüd kaalub Trump koos oma nõunikega, kas edaspidi võiks Valge Maja ajakirjanikele sulgeda ja presidendi pressikonverentsid võiksid mujal aset leida.

«Ajakirjanikud on meie jaoks nagu opositsioonipartei ja me ei soovi neid näha hoones, kus on president. Plaanime pressiruumile mingit uut kasutust,» teatas Trumpi meeskonna anonüümne esindaja.

Trumpi pressiesindaja Sean Spicer kinnitas, et nende meeskond arutab sel teemal, sest Valgest Majast väljapool saaks briifingutel ja pressikonverentsidel osaleda märgatavalt rohkem ajakirjanikke.

«Press tunneb Trumpi vastu suurt huvi, miks siis seda piirata? Valge Maja pressiruumi mahub vaid 49 inimest istuma, see ei ole kindlasti piisav. Hiljuti saime tuhandeid palveid pressikonverentsil osalemiseks, kuid loa saime anda vähestele,» selgitas Spicer.

Valge Maja pressiruum ja president Barack Obama / Andrew Harnik/AP/Scanpix

USA meedia teatel võidakse pressiruum teha Valge Maja läheduses asuvasse hoonesse, mis kuulub Valge Maja kompleksi.

Trumpil oli möödunud nädala kolmapäeval sõnavahetus CNNi reporteri Jim Acostaga, kuna Trump keeldus ta küsimustele vastamast. Trumpi arvates edastab meedia, kaasa arvatud CNN, tema kohta valeinfot ja võltsuudiseid.

Donald Trump / Evan Vucci/AP/Scanpix

Acosta teatas pärast seda juhtumit, et Trumpi pressiesindaja Spicer ähvardas teda pressiruumist välja visata, kui ta Trumpile veel ühe küsimuse esitab.

Trumpi administratsiooni ülem Reince Priebus kinnitas, et nad kaaluvad suuremat pressiruumi, mis asub Valge Maja kompleksis, kuna sinna peaks mahtuma märgatavalt rohkem reportereid.