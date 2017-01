18 krõbedat tsitaati Trumpi kõige värskemast intervjuust

Brexitist:

Ma usun, et Brexit kujuneb lõpuks suurejooneliseks asjaks.

Kohtumisest Suurbritannia peaministri Theresa May'ga:

Ta palub kohtumist ja me kohtume kohe pärast seda, kui olen Valgesse Majja kolinud.

Brexiti võimalike põhjuste kohta:

Inimesed ei taha, et teised inimesed nende maale tulevad ja selle hävitavad. Ja teate, minu riigis seame minu esimesest ametisoleku päevast alates paika kindlad piirid.

Brexiti tagajärgedest:

Inimesed tahavad omaenda identiteeti omada. Kui te minu arvamust küsite, siis pakun, et välja astuvad teisedki riigid.

Euroopa Liidust:

Ma ei usu, et see USA jaoks suurt rolli mängib. Ma pole iial uskunud, et sel mingit tähendust on. Vaadake, osaliselt asutati EL sellepärast, et USAle kaubandus mõttes hoop anda, kas pole nii? Mul on ka üsna ükskõik, kas EL on lahutatud või ühendatud, minu jaoks ei mängi see mingit rolli.

Saksamaast ja pagulaskriisist:

Mina nii ei teeks kui Saksamaa. Ma austan [Saksa liidukantslerit Angela] Merkelit väga, seda pean ma ütlema. Ma austan teda väga. Aga minu meelest oli see, mis toimus, väga õnnetu juhus. Te teate, et ma armastan Saksamaad, kuna mu isa pärineb Saksamaalt ja ma ei tahaks ennast sellisest olukorrast leida. Minu hinnangul on meil juba niigi probleeme.

Merkelist:

Nagu juba öeldud, austan teda väga. Mul oli tunne, et tal on suurejooneline juht. Kuid minu hinnangul on ta sooritanud äärmiselt katastroofilise vea, lastes kõik need illegaalid riiki sisse.

Kuidas tema oleks pagulaskriisi lahendanud:

Me oleks pidanud Süüriasse turvatsoonid sisse seadma, see oleks olnud palju odavam. Ja Pärsia lahe riigid oleks pidanud selle kinni maksma, sest neil on lõppeks raha nagu ei kellelgi teisel. Kogu see asi oleks tunduvalt odavamaks kujunenud, võrreldes selle traumaga, mida Saksamaa praegu läbi elab.

Veel pagulaskriisist:

Vaadake, kogu seda lugu poleks tohtinud juhtuda. Iraaki pole pidanud ründama, kas pole nii? See oli üks halvemaid otsuseid, võib-olla isegi kõige halvem otsus, mida meie riigi ajaloos tehtud.

Me päästsime midagi valla, me oleks nagu kive herilaspessa loopinud. Ja nüüd on sellest kujunenud üks suurimaid jamasid üldse.

Venemaa sekkumisest Süürias:

See on väga halb asi, väga halb. Meil oli võimalus midagi teha, kui me selle punase joone tõmbasime. See aga ei pidanud, midagi ei juhtunud. See oli ainus võimalus ja nüüd on nagu ...kuidagi liiga hilja. Nüüd on liiga hilja, kõik on möödas. Kunagi tuleb mingi lõpp, kuid Aleppo [olukord] oli kohutav.

Kas Trump usaldab rohkem Merkelit või Venemaa presidenti Vladimir Putinit?

Alustuseks - ma usaldan mõlemat, kuid eks näha ole, kui kaua see kestab. Võib-olla ei kesta see kaua.