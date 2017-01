KOHALIK VAADE. Serbia rahvuslust ülistav rong avas Kosovo draamas uue vaatuse

«Kosovo on Serbia» kuulutab ühemõtteline sõnum Serbiast Kosovosse suunduval rongil.

Fraas «Kosovo on Serbia» on pika ajalooga. Seda leiab laulusõnadest, luulest ja grafitist ning sellega nõutakse, et Kosovo jääks Serbia osaks. Läinud nädalal saatsid serblased selle sõnumi aga sõna otseses mõttes Kosovosse, maalides selle eri keeltes kahe riigi vahel sõitvale rongile. Venemaal valminud rongi kaunistavad veel õigeusu kunsti šedöövrid ja vanaaegsed linnad. Kosovo albaanlased niisugust transpordivahendit muidugi rõõmuga ei tervitanud.