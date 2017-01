Kümnendik leedukatest toetab samasooliste tsiviilpartnerlust

Uuringu tellinud notarite koja sõnul oli samasooliste tsiviilpartnerluse suhtes negatiivselt meelestatud 74 protsenti ning samasooliste abielu vastu oli 80 protsenti vastanutest.

Samas näitab uuring, et vastuseis samasooliste tsiviilpartnerlusele ja abielule on lahtumas. 2013. aastal tehti sama uuring, millest selgus, et samasooliste tsiviilpartnerlusele oli vastu 79 ja abielule 84 protsenti vastanutest.

Toetus samasooliste tsiviilpartnerlusele kasvas kahe uuringu lõikes seitsmelt protsendilt 11-le protsendile, samasooliste abielu pooldajate arv kasvas viielt protsendilt seitsmele protsendile.

Uuringufirma Vilmorus küsitles 2016. aasta oktoobris 1004 isikut.

Hetkel saavad Leedus lähisuhteid registreerida vaid erisoolised paarid.