Glasgow' algkooli lähistel toimus tulistamine

St George'i algkooli lähedal kõlanud laskudest sai politsei teate hommikul kell 9.05.

Politsei pressiesindaja sõnul käib praegu intsidendi üksikasjade väljaselgitamiseks ulatuslik uurimine ja inimestele turvatunde andmiseks on piirkonda saadetud lisapatrullid.

Pressiesindaja kinnitusel polnud koolis õppivad lapsed ja õpetajad ohus olnud.

We are aware of a firearms incident in Penilee this morning. We do not believe there is any ongoing threat to any other person.