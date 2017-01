Leedu ehitab Venemaa Kaliningradi oblasti piirile turvatara

«Tõke saab olema 130 kilomeetrit pikk ning selle ehitamisega alustatakse kevadel ja jõutakse valmis aasta lõpuks,» teatas Leedu siseminister Eimutis Misiunas. «Selle põhjused on ühest küljest majanduslikud, et tõkestada smugeldamist ning geopoliitilised, et tugevdada ELi välispiiri.» Kaliningradi oblastist tuuakse Leetu suures koguses salasigarette.

«See ei peataks tanke, kuid sellest on keeruline üle ronida,» ütles Misiuna ja lisas, et turvatara piiraks ka piiriüleseid provokatsioone. NATO juulikuisel Varssavi tippkohtumisel otsustasid liikmesmaad saata alliansi idatiivale neli tuhandemehelist rahvusvahelist pataljoni.

Balti riigid on korduvalt väljendanud muret relvastuse paigutamise üle enklaavi.

Kahe meetri kõrgune tara läheb maksma umbes 30 miljonit eurot.