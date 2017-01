Oslo keelab kaheks päevaks diiselautod

Otsus tehti õhusaastatusega võitlemise nimel, kuid see on ajanud vihale mitmed autoomanikud, sest paari aasta eest julgustas valitsus soetama just diiselautosid.

Keeld tehti Norras teatavaks eile hilisõhtul ja jõustub homme. See kehtib kõikidel linnatänavatel, kuid mitte riiklikel maanteedel, mis pealinna läbivad. Keelurikkujaid ootab ligikaudu 200-eurone rahatrahv.

Neljapäevaks oodatakse juba paremaid õhutingimusi.

Sellist tüüpi piirangut kasutatakse Oslos esimest korda. Linn kiitis võtte heaks läinud aasta veebruaris.

Kuigi diiselautod toodavad vähem süsinikdioksiidi (CO2), saastavad need õhtu suurema hulga lämmastikdioksiidiga (NO2).

«Me ei saa Oslo lastele, vanuritele ja hingamisprobleemidega inimestele öelda, et nad kodus püsiksid, sest õhu hingamine on ohtlik,» ütles Oslo linnavolikogu liige Lan Marie Nguyen Berg.

Võte on vihale ajanud mitmed autoomanikud, keda riik 2006. aastal julgustas ostma just diiselautosid, sest neid peeti loodussõbralikumaks kui bensiiniga töötavaid sõidukeid.