New Yorgis on lennuohutuse nimel tapetud 70 000 lindu

Associated Pressi läbi viidud analüüs New Yorgi suuremaid lennujaamu ümbritsevatest linnutapmisprogrammidest näitas, et 2009. aasta õnnetusest saadik on tapetud ligikaudu 70 000 lindu. Enamasti lastakse nad maha või püütakse lõksu. Jääb ebaselgeks, kas see taeva ka turvalisemaks on muutnud.

USA föderaalsed raportid näitavad hoopis vastupidist tendentsi, sest peale linnutapuprogrammide käivitamist tõusis New Yorgi kahes suuremas lennujaamas lindudega seotud rikete arv 158 juhtumilt aastas keskmiselt 299 juhtumini. Seda võib seletada ka usinama raporteerimisega.

Lindude massimõrvaga seotud ametnikud usuvad, et nende töö on lendamise turvalisemaks muutnud. Uskumust toetavaks olulisemaks argumendiks peetakse asjaolu, et ühtki suuremat lindudega seotud õnnetust programmi alustamisest saadik ette ei ole tulnud.

70 000 tapetud linnust olid kõige sagedasemad ohvrid merikajakad (28 000) ja kuldnokad (16 800).