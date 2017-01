Suri astronaut Eugene Cernan

USA kosmoseagentuur NASA teatas, et Cernan suri ümbritsetuna oma perekonnast. NASA pressiesindaja Bob Jacobs kinnitas surma, kuid ei osanud veel üksikasju täpsustada.

Cernan ja tema meeskonnakaaslane kosmoselaevas Apollo 17 Harrison Schmitt veetsid Kuul 1972. aasta detsembris kolm päeva. Ta oli missiooni Apollo 17 komandör ning ta on seni viimane inimene, kes on Kuu pinnal kõndinud. Ühtlasi kirjutas ta Kuu pinnale oma tütre initsiaalid.

Oma Apollo-lendudest ja Kuust kirjutas ta mälestusteraamatu «The Last Man on the Moon».

Cernan osales ka Gemini kosmoselennul 1965. aastal ja käis ilmaruumis Apollo 10ga, mis oli viimane USA kosmosemissioon enne seda, mis Neil Armstrongi 1969. aasta juulis Kuule viis.