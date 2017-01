Serbias ohustab lapspõgenikke alajahtumine ja külmumissurm

Lastekaitsjate andmetel on Belgradis omapäi umbes 300 last, kellel ei ole vanemaid või hooldajaid, korralikku ööbimiskohta ega talveriideid,edastab The Independemt.

Serbias tegutsevate heategevusorganisatsioonide sõnul ei osanud põgenikud nii suurt temperatuurilangus ette näha ega end õigel ajal soojade riiete ja jalatsitega varustada, selle tõttu on paljude kätel-jalgadel külmakahjustusi.

Serbia pealinnas Belgradis elab telklaagris umbes 2000 põgenikku, kes teevad tühjadesse tünnidesse lõkkeid, et sooja saada. Samas tekib prahi põletamisest mürgiseid aineid, mis mõjuvad hingamisteele ja kopsudele halvasti ning paljdel neil ongi tekkinud kopsuhaigused.

«Nad elavad Belgradis ebainimlikes tingimustes, neil ei ole sooja, WC-sid ega kraanivett. Osa põgenikest on kolinud rongijaama taga asuvatesse mahajäetud hoonetesse, lootes et seal on neil natuke soojem. Belgradis asub Euroopa üks suuremaid ebaseaduslikke põgenikelaagreid,» teatas Save the Children Serbia esindaja Tatjana Ristic.

Ristici sõnul on põgeniklastest noorimad vaid kaheksa-aastased ja neid ohustab nii nälg kui külmasurm.

«Osa neist lastest on väikesed, vaid 8 – 9-aastased. Kohtusin poisiga, kes oli pärit Afganistanist ja kes saabus Euroopasse koos onuga. Nendega koos olid veel kümneaastane ja 11-aastane laps, kuid neile ei olnud ametlikus põgenikelaagris kohta, vaid nad elavad tänavatel,» teatas humanitaartöötaja.

Save the Children andmetel saabub Serbiasse iga päev umbes 100 põgenikku, uustulnukate seas on 40 protsenti lapsi.

Migrandid saabuvad seni Euroopasse Balkanimaade kaudu, hoolimata asjaolust, et 2015. aastal karmistati sealsetes riikides piirületuskorda ja mitmes kohas piir suleti.

Euroopas on talv ja enamikus paikades on temperatuurid madalale langenud, kuid soojast kliimast pärit põgenikest paljud ei osanud talvega arvestada. Meedia andmetel on sel aastal Euroopas kaotanud külma tõttu elu üle 60 põgeniku.

Süüria põgenikud / DIMITAR DILKOFF/AFP/Scanpix

«Euroopa Liit ei ole suutnud põgenikekriisiga toime tulla. Selle tõttu on jäänud tuhanded abivajajd külma ja nälja kätte, kaasa arvatud väikelapsed,» teatas Save the Children kampaaniajuht Kirsty McNeill.

Ta lisas, et läbi katsumuste Euroopasse jõudnud põgenikke ei oota ka siin midagi head, sest, siinne kliima võib üsna karm olla.

Möödunud aastal saabus Euroopasse üle ühe miljoni põgeniku, kellest enamik suundus Saksamaale, Prantsusmaale ja Rootsi.