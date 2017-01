Põhja-Korea soovitus Obamale: keskendu pakkimisele

USA rahandusministeerium lisas eelmisel nädalal seitse isikut, teiste seas Kimi noorema õe Yo-Jongi, musta nimekirja neist põhjakorealastest, kes on toime pannud tõsiseid inimõigusrikkumisi.

Rahandusministeeriumi teade järgnes USA välisministeeriumi raportile inimõigusrikkumistest Põhja-Koreas, mis on rängimate seas kogu maailmas.

«Obamale on soovitatud mitte raisata aega tegelemiseks teiste inimõiguste teemaga, vaid korraldada pakkimist Valges Majas,» öeldi Põhja-Korea riikliku uudisteagentuuri KCNA eileõhtuses edastatud kommentaaris.

KCNAs lisati, et Obama on oma ametiajal tekitanud halvima inimõigusolukorra USAs. «Ta peaks parem kahetsema valu ja õnnetust, mida ta on toonud nii paljudele ameeriklastele ja teistele inimestele maailmas.»