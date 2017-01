Pildid ja video: Donald Trump ja Martin Luther King III kohtusid Trump Toweris

The Independenti teatel meenutas King Trump Toweris peetud kõnes ka oma kuulsat isa Martin Luther King Jr, kellel oli 15. jaanuaril sünniaastapäev.

Meedia andmetel kestis Martin Luther King III ja Donald Trumpi kohtumine umbes üks tund.

Martin Luther King III kohtus Trump Toweris Donald Trumpiga / Andrew Harnik/AP

King sõnas pärast kohtumist meediale, et nii tema kui demokraadist kongressiesindaja John Lewis on uue presidendi ja inimõiguslaste vahel sillaehitajad ning nad loodavad, et kui Trump presidendiks saab, siis ta suudab USA erinevad rahvus- ja usugrupid panna ühes suunas vaatama.

«Nii minu isa kui ema võitlesid selle eest, et kõigil oleks samasugused õigused ja seda teen ka mina,» teatas Martin Luther King III.

59-aastase advikaadi ja kogukonnaanktivisti teatel olevat Trump talle nende vestuses kinnitanud, et presidendiks saades on ta üheks eesmärgiks olla kõikide ameeriklaste president ja võtta inimeste erinevaid soove arvesse.

Nii Kingi kui meedia arvates on Trump suure avaliku surve all ja kui ta hakkab midagi äärmuslikku tegema, siis «kutsutakse ta korrale».

King III on juba mõnda aega võidelnud selle eest, et need ameeriklased, kellel ei ole autojuhiluba või ID-kaarti saaksid lihtsamalt hääletada, tehes seda näotuvastussüsteemi abil. Samuti ei saa paljud ameeriklased avada pangaarvet, kuna neil ei ole mõnda USA isikut tõendavatest dokumentidest.

Kui meedia küsis, et mida ta isa Martin Luther King Jr oleks Trumpilt nõudnud, vastas kuulsa inimõiguslase poeg King III, et isa oleks viidanud neile 50 – 60 miljonile ameeriklasele, kes elavad vaesuses.

«USA on väga rikas riik, kuid meil on ikkagi väga palju vaeseid ja seda ei saa lubada. Tuleb astuda samme, mille abil saab neid aidata,» teatas King III.

Trumpi pressiesindaja Sean Spicer teatas eile hommikul, et pärastlõunal saabub Trump Towerisse Martin Luther King III. Trump ei kommenteerinud hiljem kohtumist King III-ga.

«Donald Trump kohtub täna Martin Luther King III-ga ja veel mõne inimõigusteemalise eksperdiga, kellega võetakse kõne alla hääletamine, inimeste kaasamine parema ühiskonna ülesehitamisse, Martin Luther King Jr pärand ja see, millised on Trumpi kui tulevase presidendi eesmärgid,» teatas Spicer.

Martin Luther King ( 15. jaanuar 1929 – 4. aprill 1968) oli USA vaimulik ja mustanahaliste inimõiguste eest võidelnud liikumise juht, kelle eesmärgiks oli USAs lõeptada rassiline segregatsioon ja diskrimineerimine.

1963. aastal toimus Washingtonis ta kuulus esinemine, millest jäid ajalukku sõnad «I have a dream» (Mul on unistus).

King kaotas 1968. aasta aprillis elu Memphises, kus valgenahaline rassist James Earl Ray ta maha lasi.

King sai USA tumedanahaliste inimõiguste eest võitlemise eest 1964. aastal Nobeli rahupreemia.

USAs tähistatakse 15. jaanuaril, mis on Martin Luther Kingi sünniaastapäev, tema päeva.