Welt: mida jutustavad meile Trumpi laual olevad esemed?

DVD

Laua all maas on dokumentaafilm «Kodanik sõdur», mis kujutab Oklahoma rahvuskaardi sõdurite tegutsemist 2001. aastal Afganistanis. New York Times'is ilmunud arvustuse põhjal muudab linateos sõja kohutavalt käegakatsutavaks. «Oht on tuntav ja tuntav on ka kurbus, mis järgneb kõige õudsematele stseenidele,» kirjutab arvustaja Ken Jaworowski.

AJAKIRJAD

Laul peal virnas 13 ajakirja Time numbrit, kus Trump on aasta inimesena kaanel.

KIRI TULEVIKUST

Ajakirjakuhja peal on kiri tulevikust - kirjutamise kuupäevaks on pandud 20. jaanuar ning allkirja on andnud juba president Donald J. Trump. «Kallis Kellyanne, minu meelest on meil väga hea põhjus täna tähistada - tegu on Sinu sünnipäeva ja 45. USA presidendi inauguratsioonipäevaga,» kirjutab Trump kirjas oma kampaanijuhile Kellyanne Conway'le.

BRIIFINGUMATERJAL

Kääride, kuulsate punaste mütside ja muu pudi-padi vahel märkab dokumenti pealkirjaga «Force Effectiveness by US Service» (operatsioonivägede tõhusus erinevate osavägede mõttes). Esimene punkt: «USA merevägi». Pole selge, kas tegu on Trumpi nõunike koostatud ülevaadega või mõne mõttekoja toodanguga. Welt lisab, et relvavägede ülemjuhatajana peab Trump tõesti taolise teemaga kursis olema.

RAAMAT

Lisaks on Trump laual J.R. Thorntoni ilukirjandusteos «Ilus riik», mis räägib 14-aastase Chasa loo, kes sõidab Pekingisse professionaalseks tennisistiks saama. Kohapeal märkab noor inimene kommunismi ja partei ülemvõimu, kuid ka paljulubavat ühiskonda. Arvustuste järgi on lihtsa keele ja jutustusega raamatuga, mis sobib pigem lastele kui täiskasvanutele. «Kas Trump kasutab raamatut oma Hiina-teadmiste suurendamiseks?» küsib Welt.

ISA PORTREE

Raamitud mustvalge portree kujutab Frederick Christ Trump Juunori, ehk Donald Trumpi kinnisvaramagnaadist isa, kes pani perekonna jõukusele aluse.

