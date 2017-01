Trumpi meelemuutus: enne valimisi nimetas ta Venemaad korduvalt suurimaks ohuks

Trumpi kahe aasta tagused kommentaarid satuvad teravasse vastuollu peatse presidendi praeguse Venemaa-suunalise retoorikaga.

2014. aasta märtsis NBC Newsile ja Fox Newsile antud intervjuudes soovitab Trump kehtestada Venemaa survestamiseks karmid sanktsioonid. Lisaks väljendas ta nõusolekut endise vabariiklaste presidendikandidaadi Mitt Romney 2012. aasta mõttega, et Venemaa on USA suurim geopoliitiline vaenlane.

«Mittil oli õigus, ja tal oli õigus ka selles, kui ta ühes debatis mainis Venemaad ja ütles, et Venemaa on meie suurim probleem,» sõnas Trump 2014. aasta 24. märtsil toimunud intervjuus.

«Ta ütles, et see on paganama suur probleem ja kõik naersid ta üle, sealhulgas ka teatud meediaväljaanded,» jätkas Trump. «Aga tuli välja, et tal oli täiesti õigus. Vaata, mida Venemaa teeb Iraanis, kuidas nad olukorda kontrollisid, samuti Süürias ja praktiliselt igal pool.»

Trump lisas, et USA võiks Venemaa vastu võtta kasutusele majanduslikud meetmed.

«On palju asju, mida me võiks Venemaale teha. Venemaa ei ole majanduslikult tugev ja me võiks neile paljutki teha,» ütles Trump varasemas intervjuus. «Me peaksime kindlasti kehtestama sanktsioonid.»

Trumpi üleminekuvalitsuse kõneisik keeldus asja kommenteerimast.

Rääkides Londoni Timesi ja Saksa väljaandega Bild, arvas Trump pühapäeval avaldatud intervjuus, et USA võib Ukraina annekteerimise järel Venemaale kehtestatud sanktsioonid tühistada osana tuumarelvastuse vähendamise plaanist.

Lisaks nimetas ta NATOt vananenud struktuuriks, millega nõustus esmaspäeval ka Venemaa.