Amsterdam jäi elektrita

Voolukatkestuse tõttu ei liikunud väljunud rongid Amsterdami keskraudteejaamast ega saabunud sinna, mistõttu tööleminejad pidid võtma autod, see aga tõi kaasa ummikud. See omakorda mõjus doominoefektina ülejäänud riigile.

«Elektrikatkestus on nüüdseks likvideeritud, kuid rongiliikluses on veel tõsised häired,» ütles Hollandi riigiraudtee pisut enne kella 10 hommikul. Voolukatkestuse põhjuste kohta ei ole midagi öeldud, kuid see võib olla seotud öiste miinuskraadidega.

Elektrita jäi suur osa Amsterdamist, kokku 360 000 majapidamist ja ühistransport.

Liiklusohutusamet hoiatas tõsiste ummikute eest Amsterdami-Utrechti maanteel.