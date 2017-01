Lavrov: Venemaa on valmis USAga tuumakõnelusi pidama

Sergei Lavrovi sõnul peaks sellised kõnelused hõlmama ka helirelvastust, Ühendriikide raketikilpi Euroopas, kosmoserelvasid ja tuumakatsetusi.

Intervjuus väljaandele The Sunday Times ütles Trump, et kaalub Ühendriikide Venemaa-suunaliste sanktsioonide ülevaatamist juhul, kui president Vladimir Putin on valmis tuumarelvastust vähendama.

Sergei Lavrovi sõnul nägi ta Trumpi sõnades valmisolekut alustada tuumarelvastuse piiramise alaseid kõnelusi ja kaaluda sanktsioonide leevendamist. Tema sõnul on Venemaa valmis Trumpi administratsiooniga kohtuma, et neist teemadest rääkida.

Lisaks ütles Lavrov, et Briti spioon, kes kirjutas möödunud nädalal lekkinud toimiku Trumpi väidetavatest sidemetest Venemaaga, on šarlatan ja kõik USA luureagentuuride töötajad, kes üritavad selliseid väiteid tõestada, tuleks lahti lasta.