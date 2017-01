Al-Qaeda uus reklaamnägu on Hamza bin Laden

Bin Ladenist on avalikkuses levitatud vaid väga väheseid pilte ning need umbes 15 aasta vanused fotod uurijate tööle kaasa palju ei aita, sest poiss oli siis vaid 12-aastane.

Piltidel on näha tõsist, veidi ähvardava pilguga turbanit kandvat noorukit. Mõnel fotol on jäädvustatud teda automaatrelva hoidmas. Need kirjeldavad bin Ladeni poja teekonda džihaadini ja nüüd on ta seal karjääri teinud ning oma positsiooni al-Qaeda tipus kindlustanud. Sellel kohal oli kunagi ka tema isa.

USA kuulutas sel kuul bin Ladeni rahvusvaheliseks terroristiks ja terrorirühmituse ridades tõstab see vaatlejate arvates kaheldamatult tema vastu üles näidatavat austust.