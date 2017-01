Moskva tunneb heameelt, et Trump NATOt iganenuks peab

Venemaa presidendi Vladimir Putini esindaja Dmitry Peskovi sõnul nõustuvad nad, et NATO on tõepoolest ajale jalgu jäänud. «Arvestades, et NATO keskendub vastandamisele ja kogu organisatsiooni poliitika rajaneb ümber selle, siis ei saa NATOt mitte kuidagi kaasaegseks nimetada.»

NATO on korduvalt öelnud, et Venemaa väited, nagu julgeolekuliit otsiks konflikti ei pea paika ja nende sammud Ida-Euroopas on vastus Venemaa sammudele.

USA suurimale liitlasele NATOs, Saksamaale valmistas Trumpi öeldu muret.

NATO reageeris Trumpi väitele kinnitusega, et USA pühendab ennast jätkuvalt Euroopa kaitsmisele ja NATO peasekretär Jens Stoltenberg ootab koostööd Trumpi ja tema meeskonnaga.