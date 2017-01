President: Iraan ei hakka tuumalepet uuesti läbi rääkima

«Tuumalepe on lõplik, ÜRO Julgeolekunõukogu on selle heaks kiitnud ja sellest on saanud rahvusvaheline dokument. See on mitmepoolne kokkulepe ja selle üle ei ole mõtet uusi läbirääkimisi pidada,» ütles Rouhani pressikonverentsil aasta eest jõustunud leppest rääkides.

Iraani, USA, Prantsusmaa, Suurbritannia, Hiina, Venemaa ja Saksamaa vahel sõlmitud leping näeb ette Teheranile kehtestatud tuumaprogrammiga seotud sanktsioonide tühistamist vastutasuks programmi osalise kärpimise eest. Lepe jõustus eelmise aasta jaanuaris.

Trump on tuumalepet kritiseerinud.