Küsitlus: Trump astub ametisse ajaloo madalaima toetusega

Ebakindla üleminekuperioodi järel on Donald Trumpi toetus vähemalt 20 protsenti madalam kui kolmel eelneval ametisse astunud presidendil.

Tema presidendiks saamist toetab värskete andmete kohaselt vaid 40 protsenti ameeriklastest.

Obama andis 2009. aastal ametivande 84 protsendilise rahva toetusega, 1992. aastal andis Bill Clinton vande 67 protsendilise toetusega ja 2001. aastal toetas George W. Bushi presidentuuri 61 protsenti ameeriklastest.

Trumpi ebalev üleminekuperiood on tekitanud ameeriklastes kahtlusi tema suutlikkuses presidendikohustustega hakkama saada. 53 protsenti vastanutest ütlesid, et Trumpi valimisjärgne tegevus on pannud neid kahtlema Trumpi suutlikkuses riigipeana tegutseda.

Avalikkus on lõhestunud ka küsimuses, kas Trump oleks hea või halb president – kumbagi väidet toetab 48 protsenti vastanutest.

Ametisse astuv president tegi küsitluse tulemused Twitteris maha: «Need samad inimesed, kes tegid valelikud valimisküsitlused, ja eksisid nii rängalt, teevad nüüd toetusküsitlusi. Nad on samamoodi kallutatud nagu varemgi.»