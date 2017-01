Seitse kuud pärast Ühendkuningriigi referendumit Euroopa Liidust lahkumiseks ning lõputuid kohtumisi ELi liidrite ja Euroopa riigipeadega visandas Briti peaminister Theresa May oma kodumaale uue julge tulevikuvisiooni.

May eile Londonis peetud kauaoodatud kõne tõi selgust, et tema valitud tee on karm Brexit, mis tähendab, et Ühendkuningriigi ühendusest lahkumine tuleb täielik ning valitsus ei eelista ühe jalaga liitu jäämist.