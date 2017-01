Allikas: Nigeeria sõjalennuk tappis põgenikelaagris üle saja inimese

Allikas on üks ametnikest, kes aitab koordineerida haavatute evakueerimist.

Sõjaväe komandör kindralmajor Lucky Irabor kinnitas ekslikku rünnakut Kameruni piiri ääres asuvale Rannile. Tema sõnul oli haavatute seas kaks sõdurit ning Piirideta Arstide ja Rahvusvahelise Punase Risti Komitee (ICRC) heaks töötavaid nigeerlasi.

Vahejuhtum leidis aset umbes kell 9 hommikul (Eesti aeg kell 10), kui abitöötajad olid jagamas toitu vägivalla eest põgenenud tsiviilisikutele.

ICRC ametnik ütles AFP-le, et organisatsiooni liikmetest sai surma kuus ja viga 13. Teine ametnik ütles uudisteagentuurile Associated Press, et surma sai 20 ICRC töötajat.

Piirideta Arstide sõnul on nende meeskond üles lugenud 50 surnukeha ja andnud ravi 120 haavatule.

Mehed kannavad vigastatud last pärast rünnakut põgenikelaagrile. Foto: Reuters

Tegemist on esimese korraga, kui Nigeeria sõjavägi rahulike elanike pommitamise omaks võtab, ehkki riigi kirdeosas igapäevaseks muutunud rünnakute puhul on tsiviilohvreid olnud ka varem.

Abiorganisatsioon Piirideta Arstid (MSF) mõistis hukka Nigeeria eksliku õhulöögi põgenikelaagrile, kus sai ühenduse andmeil surma 52 inimest.

«See ulatuslik rünnak haavatavas olukorras inimestele, kes on juba põgenenud äärmusliku vägivalla eest, on šokeeriv ja vastuvõetamatu,» ütles MSF-i operatsioonide juhataja Jean-Clement Cabrol.