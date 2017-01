Europarlamendi presidendiks valiti itaallane Antonio Tajani

Tema põhirivaal ja kaasmaalane Giovanni Pitella sotside fraktsioonist kogus neljandas voorus 282 häält.

ERR-i Brüsseli korrespondent Johannes Tralla selgitas, et Antonio Tajani on kogenud eurokraat, vahendas ERRi uudisteportaal.

«Kaks ametiaega on ta olnud Euroopa Komisjoni volinik ja kolm korda on teda valitud tagasi Euroopa Parlamenti. Tajani kriitikud nimetavad teda Silvio Berlusconi lähedaseks liitlaseks, väites, et tema suhtumine naistesse või ka LGBT kogukonda on väga kaugel liberaalsest. Toetajad seevastu tõstavad esile tema 23-aastast kogemust Euroopa Liidu institutsioonides. Võib öelda, et tegemist on igal juhul kogenud poliitikuga, kes lubab Parlamendi presidendiks saades mitte liigselt peale suruda oma poliitilist agendat, vaid kuulata kõiki saadikuid,» selgitas Tralla.

Itaalia konservatiiv Antonio Tajani oli algusest peale favoriit.