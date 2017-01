Pildid ja video: saate «Apprentice» endine osaleja andis Donald Trumpi kohtusse

Zervos teatas meediale juba möödunud aasta sügisel, et selle saate viiendas hooajas osalemise ajal langes ta Trumpi seksuaalrünnakute alla, edastab The Independent.

Trump eitas siis, et ta oleks Zervost seksuaalselt ahistanud, temaga ebasobivalt käitunud ja teda puudutanud.

Zervos ja ta advokaat Gloria Allred pidasid eile Los Angeleses pressikonverentsi, kus nad teatasid, et Trump käitus nimetatud saates nagu seksuaalkiskja, tekitades sellega paljudele naistele kannatusi.

Summer Zervos ja ta advokaat Gloria Allred Los Angeleses pressikonverentsil / Mike Blake/Reuters/Scanpix

«Kohtusse andmiseks ei ole head ega halba aega. Olime kannatlikud, kuid nüüd on mõõt täis ja tal tuleb seista tagajärgedega silmitsi. Naised ei ole ajaloo järelmärkus,» lausus advokaat Allred.

Advokaadi sõnul pidi tema klient taluma saates osalemise ajal tema jaoks ebameeldivaid seksuaalse sisuga kontakte, mille taga oli Trump ning ta teatas oma ahistamisest perele ja sõpradele, kuid ta ei avalikustanud siis neid juhtumeid, kuna ta arvas, et see on mingi katse või siis Trump kahetseb hiljem.

Zervos otsustas oma juhtumi päevavalgele tuua pärast seda, kui presidendivalimise kampaania ajal lekkis meediasse 2005. aastal tehtud video, millel on Trumpi kuulda naiste kohta solvanguid kasutamas, teiste seas ka teatud kehaosast haaramisest rääkima.

Trump asus pärast video avalikuks tulemist end kaitsma ja teatas CNNi saatejuhile Anderson Cooperile, et ta suhtub naistesse austusega ega kasuta nende kohta ebatsentsuurseid sõnu.

Allredi sõnul langetas Zervos pärast Trumpi esinemist televisioonis otsuse, et ta peab oma juhtumi päevavlgele tooma.

Zervose sõnul ei oota ta kohtu kaudu kahjutasu kui Trump tunnistab, et ahistas teda seksuaalselt. Tema ainsaks eesmärgiks on oma maine puhastada.

Zervos andis Trumpi kohtusse 17. jaanuaril, mis on kolm kuud pärast seda, kui ta esimest korda enda kunagisest ahistamisest avalikkuses rääkis.

Advokaat Allredi teatel läks ta klient kohtusse eelkõige laimu, mitte niivõrd seksuaalse sisuga rünnakute ja solvangute pärast.

Lisaks Zervosele on veel 13 naist süüdistanud Trumpi seksuaalses rünnakus, kuid kohe presidendiks saav Trump on seda eitanud, nimetades neid naisi odava kuulsuse otsijateks.

Advokaadi kinnitusel tegi ta klient valedetektori testi ja läbis selle edukalt ning seega Zervos ei valeta.

Zervos ja Allred osalevad sel laupäeval Washingtonis toimuval naiste marsil, millega naised protestivad uue presidendi Trumpi ja tema varasema ahistava käitumise vastu.