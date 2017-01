Tõenäoliselt ei avata Berliini uut lennujaama ka sel aastal

Schönefeldis asuv Berliini-Brandenburgi lennujaam taheti avada juba 2011. aastal ning alates sellest on ehitusjärelvalve nõudmisel avamist neli korda edasi lükatud, edastab The Local.

Berliini-Brandenburgi rahvusvaheline lennujaam / Odd Andersen/AFP/Scanpix

2016. aastal tehtud uus kontroll näitas, et probleeme on elektrooniliste ustega ja sprinklersüsteemiga ning seega ei ole see suur hoone tulekahju tekkides kuigi turvaline. Varem oli probleeme ventilatsiooni ja veel mitme süsteemiga, mis on suures avalikus hoones vajalikud.

Probleemide kõrvaldamisega hakati tegelema möödunud aasta detsembris ja seega ei ole lennujaam jaanuaris lõplikult valmis. Kui ehitis oleks selle aasta alguses olnud lõplikult valmis ja vastu võetud, siis oleks uus lennujaam avatud pärast veel mitmeid kontrolle aasta lõpul.

Saksa meedia teatel on Berliini uuest lennujaamast valmis vaid 20 protsenti, ülejäänud 80 protsendil tuleb teha ümberehitamist või uusi paigaldusi.

Sakslased on kahtleval seisukohal, kas uut lennujaama üldse kunagi avatakse, kuid võimud on veendunud, et kui vead on kõrvaldatud ja kontroll tehtud, ollakse ka avamiseks valmis.

Kuigi 2016. aasta detsembri seisuga on Berliini uue lennujaama avamine 2017. aastal ebatõenäoline, avaldas Berliini linnapea Michael Müller lootust, et ehitajad ja kontrollijad suudavad projekti sel aastal lõpetada ning aasta lõpus käivitub seal lennuliiklus.

Berliini lennujaama projekti elluviimise eest vastutav Karsten Mühlenfeld teatas, et kui 2017. aastal ilmneb veel probleeme või vigu, siis avamistähtaeg liigub 2018. aasta kevadesse.

«Kui lennujaama ei saa avada 2017. aasta oktoobris või novembris, siis järgmine avamisaeg võib olla 2018. aasta märts,» teatas Mühlenfeld.

Saksa lennundusspetsialistide sõnul ei saa uut lennujaama avada talvel, sest lendude üleviimine Berliini Tegeli lennuväljalt uuele Breliini-Brandenburgi lennuväljale on talvisel ajal keeruline ja ohtlik.

Mühlendfeld lisas, et Berliini uus lennujaam on suuruselt 21. sajandi väärline, sest senised lennujaamad Tegel, Tempehof ja Schönefeld on väikseks jäänud.

Möödunud aasta aprillis vallandati uue lennujaama ehitusprojekti pressiesindaja Daniel Abbou, kuna ta rääkis meediale liiga avameelselt ehitusvigadest ja nende parandamisest.

Abbou ütles otse välja, et ei arhitektid ega ehitajad ei suutnud midagi korralikult ellu viia ja jutt edukast ehitusest on jama.

Kuna lennujaama avamist on mitu korda edasi lükatud, peavad Berliin ja Brandenburg maksma miljoneid eurosid kahjutasu lennufirmadele, kes kavatsesid juba 2011. aastal seal esindused ja teenused avada.

Saksa meedia on ironiseerinud mitu aastat, et seni ehitatu tuleks maha lamutada ja nullist alustada, sest vigade parandamisele on kulunud väga suur summa.

Uuel lennujaamal, mis kannab kunagise Saksamaa Liitvabariigi kantsleri Willy Brandti nime, on võimalik teenindada 30–50 miljonit reisijat aastas.