Video: uus koiliik sai nimetuse Donald Trumpi järgi

Evolutsioonibioloogi Vazrick Nazari sõnul on mähiskoilaste hulka kuuluva uue liigi teaduslik nimetus Neopalpa donaldtrumpi, edastab The Independent.

«Andsime uuele koiliigile nime Donald Trumpi järgi, kellest saab 20. jaanuaril 2017 USA president. Need koid elavad Lõuna-Californias ja nad on ohustatud, kuna nende looduslik eluareaal kahaneb. Loodame, et USA 45. president pöörab rohkem tähelepanu loodushoiule, kuna tal on looduses tema nime kandev «sõber»,» lisas Nazari.

Teadlase sõnul on «Trumpi koidel» peas suur hele laik, mis mõnes mõttes meenutab Trumpi heldaid lopsakaid juukseid.

Donald Trump. / Evan Vucci/AP/Scanpix

Nazari jõudis uue liigi jälile, kui uuris California ülikooli entümoloogiamuuseumi koide eksponaate ja märkas, et selles on koisid, kes ei sobi mitte ühegi varasemalt kirjeldatud koiliigiga. Seega sai tegemist olla vaid uue liigiga.

«Lõuna-California loodust on palju uuritud, kuid ikka pakub veel üllatusi. Nimetatud uus liik on üks neist, kuid looduskeskkonna hävimine seab selle liigi eksisteerimise ohtu,» lisas teadlane.

20. jaanuaril ameti maha paneva USA presidendi Barack Obama järgi nimetati kala, kelle teaduslik nimetus on Tosanoides obama ja kes leiti Hawaii Papahānaumokuākea merekaitseala vetest.

USA 44. president Obama laiendas sealset merekaitseala, mis nüüd on maailma suurim.