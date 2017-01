CIA avalikustas veebis varem salastatud dokumendid

CIA pani eile oma veebilehele üles otsingumootori, mis võimaldab leida dokumente agentuuri massiivsest dokumendiregistrist.

Dokumendid pärinevad aastatest 1940-1990, kuhu käsitledes seega nii külma sõja aastad, aga ka Korea ja Vietnami sõda. Otsingusõnaga Saksamaa tuli välja näiteks peaaegu 73 000 vastet.

Dokumentidelt on salastuse märge maha võetud tegelikult juba varem, aga nüüd on ka laiemal üldsusel neile ligipääs. Varem võis dokumentidega tutvuda vaid Washington DC lähistel asuvas USA Rahvusarhiivis (National Archives and Records Administration, NARA).

«Nüüd pole ligipääs sellele ajalooliselt olulisele kogule enam piiratud uurija geograafilise asukohaga. Ameeriklased saavad nüüd nendega tutvuda ka oma kodu seine vahel,» märkis CIA informatsioonidirektor Joseph Lambert.

USA seaduse kohaselt peab agentuur üle vaatama kõik üle 25 aasta vanad alaliselt salastatud dokumendid ja analüüsima, kas neilt oleks võimalik salastuse märge maha võtta. Selle tulemusena avalikustatakse pidevalt uusi materjale.