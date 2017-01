George Bush vanem toimetati taas haiglasse

92-aastane Bush, kes liigub ratastoolis, oli hiljuti jäänud haigeks, kuid praegu on ta seisund stabiilne, ütles Bushi personaliülem Jean Becker väljaandele Houston Chronicle.

Endine vabariiklasest president võeti sisse Houstoni metodisti haiglasse, kust ta peaks välja saama paari päeva pärast. Haiglasse sissekirjutamise põhjus pole hetkel teada.

Viimastel avalikel üritustel osaledes on ta pealtnägijate sõnul nõrk välja näinud.

Aastatel 1989-1993 Ühendriikide presidendina töötanud Bush on neljast elusolevast USA endisest riigipeast vanim ning ta on viimastel aastatel olnud korduvalt haiglaravil. Aastatel 2001-2009 presidendi ametis olnud George W. Bush, on tema poeg.