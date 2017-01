New York Timesi reporterit ei lastud Türki

Ajakirjanik Rod Nordlandil ei lubatud pärast eile pärast Atatürki lennujaamas maandumist Türki siseneda.

Norlandi sõnul ütlesid piirivalvurid, et ta nimi on Türgi siseministeeriumi koostatud mustas nimekirjas inimestest, keda ei tohi riiki lasta. Niisiis pandi ta tagasi Londoni lennule.

Ajalehe Türgi jurist ütles, et politseiametnikud ütlesid Nordlandile, et ta ei tohi riigi siseneda tulenevalt riikliku julgeoleku kaalutlustel.

Türgi ametivõimud kaebasid möödunud aastal New York Timesile mitme Nordlandi möödunud aastal kirjutatud artikli pärast, eriti ärritas neid üks, kus reporter kajastas olukorda Türgi kaguosas, peamiselt kurdidega asustatud Diyarbakiri linnas, mida peetakse keelustatud Kurdistani Töölispartei (PKK) peamiseks tugipunktiks.

«Türgi valitsuse tegevus solvab pressivabadust ja kaitseid tagada sõltumatu sündmuste kajastamine Türgis,» kirjutas New York Timesi tegevtoimetaja Dean Baquet.

«Rod on pikaaejalise kogemusega ajakirjanik, kes on teinud murrangulist ajakirjandust üle terve maailma. Praegusele Türgi käitumisele ei ole õigustust. The Times jääb ka tulevikus katma Türgit puudutavaid teemasid ausalt, faktitäpselt ja igakülgselt,» ütles ta.

Detsembris pidas Türgi kinni samuti USA ajakirjaniku, väljaandest The Wall Street Journal, kes veetis vahi all kolm päeva, ilma, et ta oleks tohtinud juristiga ühendust võtta.

Sõltumatu ajakirjanduse veebileht P24 andmetel on pärast eriolukorra väljakuulutamist peetud Türgis kinni vähemalt 90 ajakirjanikku.

Rodland ise säutsus pärast vahejuhtumit Twitteris, et saab nüüd Türgi lisada kuuenda riigina «auväärsesse» nimekirja, kus on juba ees Zaire (Kongo Demokraatliku Vabariigi nimi aastatel 1971–1997), Iraak, Birma ja Põhja-Korea. Ehk kõik need maad on keelenud ajakirjanikul riiki sisenemise.