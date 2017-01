Brexit: mis saab Suurbritannias elavatest ELi kodanikest?

Sellest lähtuvalt koostas Briti väljaanne The Telegraph nimekirja võimalikest korduma kippuvatest küsimustest.

Kui palju on Suurbritaanias Euroopa Liidu kodanikke?

Ametliku statistika kohaselt töötas 2016. aasta esimeses kvartalis Ühendkuningriigis 2.1 miljonit ELi kodanikku - mis on 224 000 inimese võrra rohkem kui 2015. aasta samal perioodil.

Kust nad pärit on?

Kõige rohkem on ELi kodanike hulgas poolakaid - pärast ELi jõulist laienemist Ida-Euroopasse 2004. aastal on Suurbritannia koduks 800 000 Poola kodanikule. Suuruselt järgmine rahvusrühm on iirlased, keda elab Ühendkuningriigis 385 000, neile järgnevad sakslased 300 000 inimesega. Suurbritannias seaduslikult elavatel ja töötavatel ELi kodanikel ei õigust möödunud aastal toimunud Brexiti hääletusel, kus otsustati saareriigi lahkumine EList, hääletada.

Mis neist pärast Brexitit saab?

David Cameron väitis Brexiti hääletusele eelnenud Remain-kampaanias, et pole võimalik anda mingit garantiid, et ELi kodanikud Suurbritannias säilitavad Brexiti elluviimise puhul automaatselt õiguse riigis edasi elada.

Theresa May ütles oma eilses kõnes, et kavatseb tagada Ühendkuningriigis elavatele ELi kodanikele õigused nii ruttu kui võimalik.

Mis tõenäoliselt järgmisena juhtub?

ELi kodanikud, kes juba Suurbritannias Brexti ajal elavad, saavad suure tõenäosusega (1969. aastal vastuvõetud Viini konventsiooni alusel) õiguse riiki edasi jääda. Sama hakkab tõenäoliselt kehtima ka ELi riikides elavate brittide suhtes.

Brexitit järgselt sõltub Suurbritannias elada ja töötada soovivaid ELi kodanikke puudutav immigratsiooni poliitika juba Ühendkuningriigi poolt vastuvõetud seadustest, mis May sõnul on veel väljatöötamisel.