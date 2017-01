ELi vastaspool: May Brexiti-kava on illusioon

Verhofstadti sõnul ei saa britid endale ELi paremaid palu alles jätta.

«Seda ei juhtu. Me ei saa leppida olukorraga, kus väljaspool ühisturgu on paremad tingimused kui ELi kuuludes,» ütles ta.

«Kui te tahate kasutada ühisturu ja tolliliidu eeliseid, tuleb ka kohustusi kanda,» märkis endine Belgia peaminister eile europarlamendi ees esinedes vastureaktsioonina May kõnele.

Samas rõhutas ta, et on väga tervitatav, et nüüd on ELil Briti valitsuse positsioonist selgem arusaam.

Verhofstadt lisas, et europarlamendi 22 komiteed hakkavad nüüd May väljakäidud ettepanekuid läbi vaatama ja analüüsima.