Saksamaal tahavad tunnustatud katoliku preestrid lõppu tsölibaadile

11 preestri ühiskiri on oma ebatavaliselt avameelse sisu poolest Saksamaal suure tähelepanu osaliseks saanud. Preestrid on kõik osa grupist, kes ordineeriti Kölnis 1967. aastal. Kölni peetakse Saksamaa katoliikluse tugipunktiks.

«Arvame, et kõikidelt ordineeritud preestritelt nõuda tsölibaati on vastuvõetamatu. Selle asemel peaks otsuse jätma preestri enda teha- nii nagu see on näiteks protestantide puhul,» sõnas Franz Decker- üks kirja saatnutest.

Decker ja tema kaaslased arvavad, et kuigi tsölibaat on kloostrites elavate preestrite puhul hea mõte, ei ole üksi tavainimeste seas elavatel preestritel sellest midagi võita. «Seda kirja pani meid kirjutama üksindus. Vanemate mitteabiellunud inimestena tunneme seda üksindust, millesse meid sunniti. Nõustusime sellega töö nimel, me ei valinud seda,» seisab kirjas.