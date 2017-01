Islamiriik kaotas eelmisel aastal neljandiku territooriumist

Islamiriigi väljakuulutatud kalifaadi pindala vähenes aastaga 78 000 ruutkilomeetrilt 60 400 ruutkilomeetrini. Ülemöödunud aastal oli kalifaadi pindalaks veel 90 800 ruutkilomeetrit.

"Islamiriik on kaotanud tohutud alad, sealhulgas ka võtmepiirkonnad, mis on vajalikud rühmituse riigiprojekti toimimiseks," hinnati raportis.

IHS Markiti hinnangul suudetakse IS lähikuudel välja ajada ka Mosulist, mis on seal pühasõdalaste viimaseks suuremaks tugipunktiks. Süürias asuva Raqqa linna puhastamine islamistidest arvatakse olevat palju raskem.

USA kaitseministeerium teatas aasta lõpul, et nende andmetel on sunniitliku äärmusrühmituse Islamiriik (IS) liider Abu Bakr al-Baghdadi tõepoolest endiselt elus hoolimata liitlaste korduvatest katsetest islamist hävitada.

Baghdadi on hoidnud ennast kogu sõja ajal üsnagi tagaplaanile, kuid on viimasel kuul avaldanud mitmeid audioläkitusi, milles kutsub üles vastupanule ja kutsub kalifaadi toetajaid üles iga hinna eest Iraagi linna Mosuli kaitsma.

Pentagonil puudub informatsiooni, kas kaliif ise üldse linnas viibib.

USA tõstis detsembri keskel Baghdadi tabamise eest makstava pearaha 25 miljonile dollarile (23,9 miljonile eurole), mis on varasemast üle kahe korra suurem. USA välisministeeriumi teade tuli ajal, mil USA toetatud kohalikud üksused jätkasid pealetungi pühasõdalaste peamistele tugipunktidele Süürias ja Iraagis.

Baghdadi kutsus juba novembri alguses edastatud läkituses džihadiste hoidma oma positsioone Iraagi vägede piiramisrõngasse sattunud Mosulis. Pärast seda on kaliif üleskutset korranud.

Just Mosulis kuulutas Baghdadi 2014. aasta juunis välja Iraaki ja Süüriat hõlmava islamikalifaadi loomise.