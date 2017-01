Raport: Islamiriik kaotas 2016. aastal veerandi oma territooriumist

Islamiriigi džihadistid pidid Iraagis ja Süürias andma käest 18 000 ruutkilomeetrise suuruse ala, mille tõttu kahanes nende poolt vallutatud ala suurus 64 000 ruutkilomeetrini, mis on umbes sama suur kui USA Florida osariik, edastab BBC.

IHS Markit raporti kohaselt oli ette näha, et islamistid ei suuda Iraagis asuvat Mosulit enda käes hoida ja selle vallutavad Iraagi väed tagasi, kuid Raqqas on Islamiriik tugevamalt kanda kinnitanud ja selle linna tagasi vallutamine on raskem.

Raporti kohaselt kahanes Islamiriigi alade suurus 2016. aastal 23 protsendi võrra, 2015. aastal kahanes 14 protsendi võrra.

«Islamiriik kaotas 2016. aastal oma territooriumist märgatava ala, kaasa arvatud piirkondi, mis on vajalikud selle grupeeringu edasikestmiseks,» teatab raport.

Iraagi suuruselt teine linn Mosul langes Islamiriigi kätte 2014. aastal, kuid Iraagi relvaüksused liiguvad samm sammult edasi, vallutades linnast aina uusi osi, samas jätkavad džihadistid tugeva vastupanu avaldamist. Pärast Mosulit peaks Iraagi valitsus pöörama tähelepanu Hawijale, mida džihadistid kasutavad oma baasina, kus valmistatakse ette terrorirünnakuid.

Iraagi eriüksuse liikmed pärast Mosuli Andalusi piirkonna vallutamist Isalamiriigi käest / KHALID MOHAMMED/AP/Scanpix

Iraagi sõjaväe eriüksus Mosulis / KHALID MOHAMMED/AP/Scanpix

Süürias asuvat Raqqat peab islamiriik oma kalifaadi pealinnaks ja selle tõttu on peavad džihadistid auasjaks, et nad seda käest ei anna.

Kurdi ja araabia võitlejad Süürias Raqqa lähedal / DELIL SOULEIMAN/AFP/Scanpix

Möödunud aasta novembris alustas kurdi ja araabia võitlejatest ning Süüria demokraatlikest relvaüksustest koalitsioon USA toetusel Raqqa tagasivallutamist, kuid raporti kohaselt jäi see militaaroperatsoon seisma Eufrati ja Balikhi jõe äärde, sest džihadistid avaldasid tugevat vastupanu.

«Raqqa on Islamiriigi «süda» ja seda nad ilma lahinguteta kindlasti käest ei anna. Linna tagasivallutamine nõuab mitme osapoole järjekindlat koostööd ja tegutsemist,» seisab raportis.

Raportis on ära toodud ka fakt, et Islamiriik on teoloogilistes küsimustes jagunenud põhimõtteliselt kaheks, osa džihadiste järgivad islami peavooludoktriini, teised aga tõlgendavad islamit ja koraani äärmuslikult.

IHS Markit teatel võib see lõpuks viia Islamiriigi lõhestumiseni, mis samas on Iraagi, Süüria ja teiste riikide jaoks kasulik, kuna siis see grupeering nõrgeneb.