Video: Türgi ja Venemaa tegid Süürias koos esimese õhurünnaku

Venemaa kindralleitnanti Sergei Rudskoi teatel oli kahe riigi sõjalennukite põhisihtmärgiks Aleppost 40 kilomeetri kaugusel kirdes asuv al-Bab, kus on džihadistide üks tsitadellidest, edastab The Independent.

Militaaroperastoonis osales üheksa Venemaa hävituslennukit ja kaheksa Türgi pommituslennukit.

«Rünnak kujunes väga edukaks,» teatas Rudskoi lühidalt.

Süüria sõja ekspertide sõnul andis Venemaale ja Türgile selle rünnaku läbiviimiseks loa Süüria valitsus, see samm näitab, et Ankara ja Moskva on hakanud koostööd tegema.

Venemaa ja Türgi on need riigid, mis aitavad Süüria valitsusel ja opositsioonil 23. jaanuaril Kasahstani pealinnas Astanas relvarahus kokkuleppele jõuda.

Türgi, mis toetab Süüria sunniitidest mässulisi, pehmendas hiljuti oma suhtumist Süüria presudenti Bashar al-Assadisse, lubades samas kahe riigi piiril piirata nii kurdide kui Islamiriigi sõjategevust. Venemaa on kogu aeg toetanud Bashar al-Assadi režiimi ja Süüria armeed.

Venemaa sekkumine Süüria kodusõtta on hakanud kallutama sõja al-Assadi võidu kasuks.

Venemaa teatas päras mässuliste käes olnud Aleppo tagasivallutamist Süüria armee poolt, et vähendab oma kohalolu Süürias.

Samas ei ole Venemaa oma sõjalennukeid minema viinud ja Süüria armee abistamien õhurünnakutega jätkub. Nii vallutas Süüria armee tagasi Palmyra ja tõrjus Deir al-Zori juurest tagasi Islamiriigi.

Süüria valitsuse, Türgi ja Venemaa, kuid ka USA juhitava koalitsiooni eesmärgiks on Islamiriigi ta «pealinnast» Raqqast väljatõrjumine.