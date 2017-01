Donald Trump lubas presidendina hakata korraldama sõjaväeparaade

Trumpi sõnul tutvustatakse paraadidel kodanikele USA kaitsevõimet ja selgitatakse, miks erinevaid relvaüksusi vaja on, edastab The Independent.

««Make America Great Again» käib kogu riigi kohta, kaasa arvatud meie sõjajõudude kohta. Ameeriklased peavad teadma, et oleme maailmas suur ja üks võimsamaid sõjalisi jõude,» lausus Trump eile väljaandele Washington Post.

Kriitikute arvates viitab Trumpi plaan sõjaväeparaade korraldada tema autoritaarsetele kalduvustele ja militaarse ülistamisele.

«See ei jäta just head muljet kui kohe presidendiks saav isik on autoritaarsete kalduvustega ja plaanib USA suurlinnades sõjaväeparaade,» teatas politoloog Brendan Nyhan Twitteris.

Trump tunnistas, et paraadid ei ole piisavad USA ja rahva ühendamiseks, sest igal kodanikul tuleb anda oma panus, olgu ta siis ärimees või ergutuskoori tüdruk.

USA 45. presidendiks saava Trumpi sõnul on USAs oodatud aega, mil mitmed vastuolud kaovad või leevenevad ning tema liidrina teeb kõik, et nii juhtuks.

«Suurepärases presidendis on natuke kõike, ta peab vahel olema ka ühemeheline ergutuskoor. Sõjaväeparaadid on need, mis ameeriklasi ergutavad ja panevad oma riigi üle uhkust tundma. Igatahes on plaanis panna sõjavägi marssima Pennsylvania avenüüle, mis ühendab Valget Maja ja Kapitooliumit ning üle New Yorgi ja Washingtoni lendavad sõjalennukid,» nentis Trump.

Lääneriigid, välja arvatud Prantsusmaa, ei korralda oma suurlinnades sõjaväeparaade, samas on totalitaarsete režiimidega riikides sõjaväeparaadid sagedased. Neid korraldavad nii diktaator Kim Jong-uni juhitav Põhja-Korea kui neid korraldati ka maozedongi ajastu Hiinas.

Sõjaväeparaad Põhja-Koreas Pyongyangis / Wong Maye-E/AP/Scanpix

SPõhja-Korea sõdurid paraadil / © Damir Sagolj / Reuters/REUTERS/Scanpix

USAs kehtib seadus Posse Comitatus Act, mis piirab riigijuhil ja valitsusel sõjajõudude kasutamist, kaasa arvatud maa- ja õhuväge.

Trump samas ei maininud, et kavatseb seda sedadust muuta või eirata, kui rääkis plaanitavatest sõjaväeparaadidest.

Miljardärist ja ärimehest Trump on varasemalt toetanud autokraatlikku valitsemist, ta ülistas ühes intervjuus, et Hiina valitsus tegi õigesti, surudes maha 1989. aastal pekingis Tiananmeni väljakul toimunud üliõpilaste väljaastumise, kasutades selleks tanke.

Tankid 1989. aastal Pekingis Tiananmeni väljakul üliõpilaste väljaastumist maha surumas / JEFF WIDENER/AP/Scanpix

«Riik peab vajadusel kasutama jõudu ka oma kodanike vastu või neile sõjalist jõudu demonstreerima,» lausus Trump aastaid tagasi.

Kriitikute sõnul viitab see seisukoht, et ka Trump võib hakata riiki valitsema karmi käe ja jõuga, muutudes totalitaarsete juhtide sarnaseks.