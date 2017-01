Ülevaade: kuidas näeb välja Donald Trumpi pidupäev?

Põhiseaduse järgi vannutab uue riigipea tema kohale Ülemkohtu peakohtunik ning tseremoonia toimub iga nelja aasta tagant 20. jaanuari keskpäeval – Eesti aja järgi kell seitse õhtul. Algselt oli ametisseastumise kuupäevaks 4. märts, kuid 1933 aasta põhiseadusparandusega tõsteti seda pea poolteist kuud ettepoole.

Vandeandmistseremooniale järgneb paraad mööda Pennsylvania avenüüd ning hiljem tähistavad sündmust mitmed ballid.

Sündmuste ajakava on järgmine:

19.jaanuar

10:35 (17.35 - sulgudes Eesti aeg) Terve päev kestev avalik kontsert Lincolni Memoriaalis

15:30 (22.30) Trump ja asepresident Mike Pence osalevad pärgade asetamise tseremoonial Arlingtoni kalmistul veteranide austamiseks

16:00 (23.00) Trump võtab Lincolni memoriaali kontserdi teises pooles sõna. Esinevad kantrimuusikud Toby Keith ja Lee Greenwood.

Toby Keith. Foto: Kevork Djansezian/AFP/Scanpix

20. jaanuar

Trump osaleb Valge maja lähedal Püha Johni episkopaalkirikus jumalateenistusel

9:30 (16.30) Vannutamistseremoonia algab muusikalise etteastega

11:30 (18.30) Ülemkohtu juht vannutab ametisse asepresident Mike Pence`i

12:00 (19.00) Trump loeb ette ametivande, seejärel peab oma ametisseastumise kõne

15:00-17:00 (22.00-00.00)Trump ja Pence asuvad 2,4 kilomeetri pikkusele paraadile mööda Pennsylvania avenüüd. Selle jooksul tervitavad teda tõenäoliselt nii toetajad kui meeleavaldajad

19.00-23.00 (02.00-06.00) Trump ja Pence koos abikaasadega käivad läbi kolmelt ametisseastumise jaoks pühendatud ballilt

21. jaanuar

10:00 (17.00) Trump ja Pence külastavad Washingtoni rahvuskatedraalis toimuvat teenistust

10:00 (17.00) Washingtonis algab naiste protestimarss

Kes lähevad kohale?

President Barack Obama koos abikaasa Michelle`iga saadavad Trumpi tema teel tseremooniale, seal liituvad nendega kongressiliikmed.

Arvatakse, et kohale tulevad ka ekspresident Bill Clinton ja tema abikaasa, Trumpile kaotanud Hillary.

Oma tulekust on teatanud ka ekspresident George W. Bush koos naisega, samuti Jimmy Carter.

Jimmy Carter. Foto: Scott Cunningham/AFP/Scanpix

Hingamisprobleemidega haiglas viibiv George H.W. Bush saatis Trumpile vabanduskirja, kus soovis kõike paremat.

Hinnanguliselt oodatakse pidustuste ajaks pealinna 800-900 000 inimest – ent pole selge, kas nad tulevad sinna tähistama või meelt avaldama.

Kes ei tule kohale?

Oma mittetulekust on teatanud 50 esindajatekoja liikmest demokraati, kes avaldavad nõnda oma meelt Trumpi ja kodanikuaktivisti John Lewise vahel puhkenud vaenu üle. Mõned seadusandjad on ütelnud, et tseremoonia asemel väisavad nad hoopis naiste protestimarssi.

Mitmed esimese kategooria superstaarid on keeldunud Trumpi tseremoonial osalemast. Hümni laulab talendisaatest tuntuks saanud Jackie Evancho.

Kohale tuleb ka näitleja Jon Voight, kuid pole selge, mis rollis – laulja või kõnelejana.