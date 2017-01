Läti armeejuht tahab tuua koolidesse sõjalise õpetuse

Usutluses ajalehele Ir ütles ta, et süvendatud sõjalise õpetuse peaks looma ka kõrgkoolis – sest siis saaksid õppurid lõpetades kohe ohvitseriks. See ühiskonnaosa, mis sõjaväelase karjäärist ei hooli, võiks saada põhioskustega vabatahliku Zemessargse liikmeteks, ütles Kalniņš.

Kindral on veendunud, et ühiskonda laialdaselt kaasamata ei ole võimalik riigi kaitsevõimet vajalikule tasemele tõsta. Seejuures on Kalniņši kohustusliku ajateenistuse vastu.

Ülemjuhataja arvates peab sõjavägi tegema omavalitsustega innukat koostööd, sidudes need kaitsesüsteemi, mis võimaldaks reageerida kriisidele ja toetada riigikaitset.

Kalniņš tahaks, et Läti ühiskond ei kardaks Venemaad ja niinimetatud asjatundjate ähvardavaid seisukohti, mida meediast ajuti tuleb.