Putin: Trumpil pole prostituute vaja, tal on kogemusi niigi

Vastavad süüdistused olevat Putini sõnul täielikud väljamõeldised. «Inimesed, kes tellivad sedalaadi võltsinguid, mis praegu Trumpi vastu ringlevad, on hullemad kui prostituudid, sest neil pole mingisuguseid moraalseid piiranguid,» kõneles Kremli peremees.

Ta lisas, et kui Trump viimati Moskvat külastas, polnud ta veel poliitik ning Moskva polnud ka kursis tema plaanidega selleks saada. Olevat täielik nonsenss uskuda, et Vene luurajad nuhiksid iga Ameerika miljardäri järel.

Samamoodi eitas Putin igasuguse kompromiteeriva materjali olemasolu Trumpi kohta. Ameerika luureorganid väidavad, et säärane materjal annaks Moskvale pärast Trumpi ametisseastumist tema üle enneolematu mõju.

Trump viibis viimati Moskvas aastal 2013 seoses linnas peetud Miss Universumi võistlusega. Ta lootis tulutult kohtuda ka Putiniga.

«Trump on täiskasvanud mees. Ja pealegi on ta keegi, kes on seotud iludusvõistlustega palju aastaid ja on kohanud kõige kaunimaid naisi maailmas,» kommenteeris Vene president. «Mul on raske uskuda, et ta tormas hotellituppa kohtuma mingite lõdva moraaliga tüdrukutega – ehkki meie omad on kahtlemata maailma parimad,» kiitis Putin.

Vaata videost, kuidas Putin Trumpi kohta käivaid süüdistusi analüüsib.