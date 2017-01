Peskov: Vene-USA suhted halvenesid Obama ajal tõsiselt

«President Vladimir Putinil ja Venemaal on piisavalt alust öelda, et neile ei ole alati saanud osaks vastutulelikkus, kui nad rääkisid soovist luua USAga häid suhteid,» vastas Peskov ajakirjanike küsimusele, millest tuleneb Obama arvustamine Kremlis.

Samas ta ei nõustunud väitega, et Venemaa arvustab lahkuvat presidendi isiklikult.

«Obama isiklikku arvustamist vaevalt et keegi endale lubab. Tõepoolest nendime, et Obama presidendiks oleku ajal halvenesid meie suhted kõikidel tasemetel tõsiselt. Mis aga puudutab isiklikke rünnakuid, siis minu teada ei ole neid ametlikul tasemel keegi omale lubanud ja sellest ei saa juttugi olla,» ütles pressisekretär. «Moskva on alati austanud ja austab ka edaspidi ükskõik millise riigi, eriti veel USA juhti. Oleme alati olnud huvitatud normaalsetest partnersuhetest Ameerikaga,» lisas ta.

Peskov ütles, et Putin on mitu korda maininud USA praeguse presidendi aegset vaenlikku suhtumist Venemaasse ja sellekohaseid tegusid.

«Olgu need katsed muuta strateegilist tasakaalu – pean silmas raketikilp – sündmuste areng on näidanud, et see on suunatud eelkõige Venemaa vastu. Mäletate, algul põhjendati seda Iraanist lähtuva ohuga, kuid praegu, ohu vaibudes, jätkatakse selle kava elluviimist,» märkis ta.