Austria tugevdab piiripatrulle

Doskozil ja siseminister Wolfgang Sobotka tutvustasid eile uut strateegiat migrantide voolu vastu võitlemisel. Kaitseminister ütles, et piirivalvet peab tugevdama eriti just teatud lõikudel. «Ma näen siin trendi, et inimkaubitsejad kasutavad Slovakkiat,» täpsustas ta.

Tänavuse aasta jooksul on tema sõnul võetud kinni juba 299 Slovakkiast Austriasse siseneda üritanud migranti. Ungarist üritas riiki pääseda sama aja jooksul 174 inimest.

Suur osa migrante sisenevat Austriasse rongiga. Ministrid sõnasid, et piirivalve tõhustamiseks võidakse saata juurde veel 100 sõdurit.

Eelmisel aastal sai Austria valitsus ligi 90 000 varjupaigataotlust. Viin peab 8. veebruaril Kesk-Euroopa kaitse- ja siseministrite kohtumist, kus arutatakse edasisi samme piiride kontrollimisel.