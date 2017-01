Ajalooline hetk: Rootsi rahvaarv ületab homme kümne miljoni piiri

Rootsi Statistikaameti koduleheküljel on reaalajas toimiv loendur, mis vastavalt muutustele kas kasvab või kahaneb.

19. sajandi lõpul elas Rootsis umbes viis miljonit inimest. 1969. aastal oli seal elanikke juba kaheksa miljonit ja 2004. aastal jõudis rahvaarv üheksa miljoni inimeseni. Nüüd, 13 aastat hiljem, elab riigis kohe kümme miljonit inimest.

«Viimatise kasvu taga on immigratsioon, kuid see on kombinatsioonis sündimusega,» selgitas Stockholmi ülikooli statistikaprofessor Gunnar Andersson Rootsi raadiole. Andersson kavatseb homse pidupäeva puhul hommikul koos kolleegidega kooki süüa.

«Meil on Rootsis suhteliselt kõrge sündimus, samal ajal kui paljudes teistes Euroopa riikides see langeb juba või hakkab tulevikus langema,» ütles Andersson.

Kümne miljoni elanikuga riikideks on näiteks veel Tšehhi, Portugal, Burundi ja Dominikaani Vabariik. Vaid veidi vähem elab inimesi Jordaanias, Araabia Ühendemiraatides, Ungaris ja Aserbaidžaanis.

