Euroopa Liit: jätkame tööd Moldova suunal

Moldova president Igor Dodon ütles pärast kõnelusi Vene presidendi Vladimir Putiniga sel nädalal, et assotsiatsioonilepe pole toonud kaasa lubatud hüvesid ning et ta soovib majanduskoostöö taastamist Moskvaga täies mahus.

«Me oleme pragmaatikud. Mõistame, et EL-iga on assotsiatsioonilepe. Muide, ma olen mitu korda selle leppe vastu välja astunud. Arvan, et see lepe ei ole Moldovale mingit kasu andnud,» ütles Dodon pressikonverentsil pärast kohtumist Putiniga.

«Lepe pole andnud Moldovale mitte mingeid positiivseid aspekte. Kaotasime Vene turu ja meie eksport ELi langes,» sõnas Moldova president. Dodoni sõnul kavatsetakse tema Sotsialistliku Partei võidu korral 2018. aasta üldvalimistel teha tööd Euraasia Majandusühendusega liitumise nimel.

Moldova sõlmis assotsiatsioonileppe 2014. aastal. EL kaitses seda omapoolses avalduses..

«Meie kontaktid Moldova võimudega on pühendunud leppe edukale jõustamisele Moldova kodanike heaks,» ütles ELi esindaja Maja Kocijančič.

Dodon teeb veebruaris arvatavalt visiidi Brüsselisse.