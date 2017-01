Video:Melbourne’is sõitis auto rahva sekka, vähemalt kolm inimest hukkus

Austraalia meedia teatel pidas politsei kinni mehe, keda selles teos kahtlustatakse, kuid rahva sekka sõitmise motiiv ei ole veel teada. Mehe tabamiseks pidi politsei laske tegema.

Politsei kinnitas, et tegemist ei olnud terrorirünnakuga, vaid suure tõenäosusega kas tahtlikult või tahtmatult tekitatud liiklusõnnetusega.

Austraalias Melbourne'is sõitis auto kõnniteele rahva sekka, hukkus vähemalt kolm inimest / EDGAR SU/REUTERS/Scanpix

Pealtnägijate teatel on üks kannatanutest väikelaps, sündmuskohal oli näha ümber läinud lapsekäru.

Juhtumi ajal, kella 14.00 paiku kohaliku aja järgi Melbourne’i Bourke Streetil olnud sõnasid meediale, et enne rahva sekka sõitmist oli autojuht kiirust lisanud.

Politsei käes on piirkonna turvakaamerate lindistused, mille kohaselt tiirutas rahva sekka sõitnud auto esmalt Flinders Streeti raudteejaama juures ja siis liikus kiirust lisades Bourke Streeti, mis on ostutänav, suunas.

Politsei ümbritses õnnetusala turvalindiga ja piirkonda inimesi ei lubata.

Kannatada saanud, keda on 20 ringis, viidi erinevatesse Melbourne’i haiglatesse.

Melbourne’is on käimas Austraalia lahtised tennisemeistrivõistlused ning Victoria osariigi politsei teatas Twitteris, et juhtumil ei ole turniiriga seost ja see jätkub tavapäraselt. Turniirikoht asub õnnetuspaigast kahe kilomeetri kaugusel.